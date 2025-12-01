Οι 5 κακές συνήθειες του σκύλου- Πώς θα καταφέρετε να τον κάνετε να τις σταματήσει
Όλοι έχουμε κακές συνήθειες, είτε έχουμε δύο είτε τέσσερα πόδια, όπως ο σκύλος μας. Ευτυχώς όμως ο σκύλος είναι πιο εύκολο να τις αλλάξει.
Ο λόγος που οι σκύλοι επαναλαμβάνουν κακές συμπεριφορές είναι ένας: Δεν τους έχουμε μάθει να μην τις έχουν. Δεν έχουν κατάλληλα εκπαιδευτεί. Και ένα άλλο βασικό: Δεν αντιδρούμε όταν τις εμφανίζουν. Έτσι τις θεωρούν δεδομένες και τις επαναλαμβάνουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Πολλές μάλιστα φορές θεωρούν ότι τις θέλουμε και ότι μας ευχαριστούν. Αν δεν αντιδράσουμε σε κάτι, είναι σαν να το αποδεχόμαστε. Λογικό. Το ίδιο συμβαίνει και με τα παιδιά άλλωστε.
Το κλειδί για να «σπάσουν» οι κακές αυτές συνήθειες ενός σκύλου είναι να τις αλλάξουμε με το να του δείξουμε ότι δεν είναι αποδεκτές. Έτσι δεν θα τις επαναλάβει. Φυσικά αυτό θέλει χρόνο, τρόπο και υπομονή. Ειδικά μάλιστα αν έχουν παγιωθεί.
