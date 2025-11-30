Είναι καλό για τον σκύλο μας να τον παίρνουμε μαζί μας για καφέ; Τι πρέπει να σκεφτείτε
Είναι καλό για τον σκύλο μας να τον παίρνουμε μαζί μας για καφέ; Τι πρέπει να σκεφτείτε
Η εικόνα ενός κηδεμόνα με τον τετράποδο φίλο του σε ένα καφέ είναι πλέον ιδιαίτερα συνηθισμένη.
Όμως πόσο ωφέλιμο είναι πραγματικά για έναν σκύλο να μας συνοδεύει σε ένα τόσο κοινωνικό περιβάλλον; Παρότι οι περισσότεροι κηδεμόνες έχουν καλές προθέσεις, υπάρχουν ζητήματα που αξίζει να ληφθούν υπόψη, πριν αποφασίσουμε να πάρουμε τον σκύλο μαζί μας σε μια καφετέρια.
