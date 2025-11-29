Ποιο πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσουν οι μεγαλόσωμοι ημίαιμοι σκύλοι αν στειρωθούν νωρίς
Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης αλλά και στις ΗΠΑ είναι συνηθισμένη πρακτική η στείρωση των σκύλων στους 6 μήνες.
Μια έρευνα που έγινε στο δημόσιο ερευνητικό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ντέιβις αναφέρει ότι οι μεγαλόσωμοι ημίαιμοι σκύλοι, αν στειρωθούν νωρίς, έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν παθήσεις στις αρθρώσεις τους.
Η μελέτη αυτή, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Frontiers in Veterinary Science, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καθώς διαπίστωσε ότι οι ημίαιμοι σκύλοι που ζυγίζουν περισσότερο από 44 κιλά ως ενήλικες έχουν υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν ένα ή περισσότερα προβλήματα στις αρθρώσεις τους εάν στειρωθούν πριν από την ηλικία του ενός έτους.
