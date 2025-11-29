Ποιο πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσουν οι μεγαλόσωμοι ημίαιμοι σκύλοι αν στειρωθούν νωρίς
TOPETMOU

Ποιο πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσουν οι μεγαλόσωμοι ημίαιμοι σκύλοι αν στειρωθούν νωρίς

Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης αλλά και στις ΗΠΑ είναι συνηθισμένη πρακτική η στείρωση των σκύλων στους 6 μήνες.

Ποιο πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσουν οι μεγαλόσωμοι ημίαιμοι σκύλοι αν στειρωθούν νωρίς
Μια έρευνα που έγινε στο δημόσιο ερευνητικό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ντέιβις αναφέρει ότι οι μεγαλόσωμοι ημίαιμοι σκύλοι, αν στειρωθούν νωρίς, έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν παθήσεις στις αρθρώσεις τους.

Η μελέτη αυτή, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Frontiers in Veterinary Science, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καθώς διαπίστωσε ότι οι ημίαιμοι σκύλοι που ζυγίζουν περισσότερο από 44 κιλά ως ενήλικες έχουν υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν ένα ή περισσότερα προβλήματα στις αρθρώσεις τους εάν στειρωθούν πριν από την ηλικία του ενός έτους.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network