Ο σωστός τρόπος να σηκώνουμε μια γάτα από το έδαφος για να την πάρουμε αγκαλιά - Αρκετοί το κάνουν λάθος
Ο σωστός τρόπος να σηκώνουμε μια γάτα από το έδαφος για να την πάρουμε αγκαλιά - Αρκετοί το κάνουν λάθος
Αρκετοί συνηθίζουμε να σηκώνουμε τη γάτα μας για αγκαλιά, κάτι που ίσως να μην της αρέσει και τόσο. Δείτε πώς θα το κάνετε σωστά.
Αν δείτε προσεκτικά τις φωτογραφίες που έχετε με την γάτα σας αγκαλιά, ίσως να προσέξετε κάτι που θα σας κάνει εντύπωση. Το βλέμμα δυσφορίας της.
Η αγάπη της γάτας και το δέσιμο με τον κηδεμόνα της είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο. Όμως, κάποιες φορές, ο τρόπος σας δεν συμπίπτει με τον δικό της. Ίσως κάνετε πράγματα, δηλαδή, τα οποία δεν ανέχεται ή δεν την κάνουν να νιώθει άνετα. Ένα από αυτά είναι οι εκδηλώσεις αγάπης προς εκείνη και συγκεκριμένα το να τη σηκώνετε από το έδαφος που βρίσκεται και να την παίρνετε αγκαλιά.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Η αγάπη της γάτας και το δέσιμο με τον κηδεμόνα της είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο. Όμως, κάποιες φορές, ο τρόπος σας δεν συμπίπτει με τον δικό της. Ίσως κάνετε πράγματα, δηλαδή, τα οποία δεν ανέχεται ή δεν την κάνουν να νιώθει άνετα. Ένα από αυτά είναι οι εκδηλώσεις αγάπης προς εκείνη και συγκεκριμένα το να τη σηκώνετε από το έδαφος που βρίσκεται και να την παίρνετε αγκαλιά.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα