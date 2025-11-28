Πέθανε σε ηλικία 141 ετών η χελώνα Gramma – Είχε ζήσει δύο Παγκόσμιους Πολέμους

Η διάσημη χελώνα Gramma άνηκε στο είδος Galapagos και ζούσε για σχεδόν έναν αιώνα στον Ζωολογικό Κήπο του Σαν Ντιέγκο.