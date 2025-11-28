Πέθανε σε ηλικία 141 ετών η χελώνα Gramma – Είχε ζήσει δύο Παγκόσμιους Πολέμους
Η διάσημη χελώνα Gramma άνηκε στο είδος Galapagos και ζούσε για σχεδόν έναν αιώνα στον Ζωολογικό Κήπο του Σαν Ντιέγκο.
Πέθανε σε ηλικία 141 ετών η διάσημη χελώνα Gramma, η οποία άνηκε στο είδος Galapagos και ζούσε για σχεδόν έναν αιώνα στον Ζωολογικό Κήπο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια.
Η Gramma ήταν γνωστή και ως "Quenn of the Zoo", αφού ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του ζωολογικού κήπου, είχε πολλούς θαυμαστές και ήταν ένας λόγος που ο κόσμος έμαθε περισσότερα για το συγκεκριμένο είδος χελώνας. Γεννήθηκε στα νησιά Galapagos και ήταν από τις πρώτες χελώνες του είδους που έφτασαν στον ζωολογικό κήπο κάπου ανάμεσα στο 1928 και 1931.
