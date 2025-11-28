Η Ασπρούλα είναι το πιο χαρούμενο σκυλάκι του κόσμου- Ζει στον δρόμο και ψάχνει σπίτι
Πανέμορφη, χαρούμενη και πολύ κοινωνική, η σκυλίτσα Ασπρούλα είναι από τα καλύτερα ζωάκια.
Η Ασπρούλα είναι ένα υπέροχο πλάσμα που όμως ξεκίνησε με άσχημο τρόπο τη ζωή του καθώς βρέθηκε κουταβάκι μια σταλιά σε ημιθανή κατάσταση σε εθνική οδό. Κανείς δεν σταματούσε για βοήθεια. Παρέμεινε αρκετά στο σημείο που ήταν μέχρι που διασώθηκε. Η μικρούλα μέσα στην ατυχία της ευτυχώς στάθηκε τυχερή.
