Χριστουγεννιάτικα μπαζάρ για καλό σκοπό: Στηρίζουμε τις φιλοζωικές και αυτές τις γιορτές
Τα φιλοζωικά σωματεία και φέτος δίνουν τον δικό τους αγώνα για να συγκεντρώσουν χρήματα για τις αμέτρητες ανάγκες των αδέσποτων ζώων.
Φέτος ακούσαμε για πολλές υιοθεσίες ζώων, πολλές διασώσεις και πολλούς εθελοντές που βοήθησαν ακόμα περισσότερο, με αυταπάρνηση, αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Δυστυχώς, ακούσαμε και για πολλές κακοποιήσεις και εγκαταλείψεις, που μακάρι να μην συνέβαιναν ποτέ.
Όμως, σε αυτό το άρθρο θα επιλέξουμε να δούμε την χαρούμενη πλευρά της φιλοζωίας και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τα φιλοζωικά σωματεία, τα οποία και φέτος δίνουν τον δικό τους αγώνα για να συγκεντρώσουν χρήματα για τις αμέτρητες ανάγκες των αδέσποτων ζώων.
