Πόσες λέξεις μπορούμε να μάθουμε στη γάτα μας
Οι γάτες αποτελούν ίσως τα πιο παρεξηγημένα κατοικίδια σε ότι αφορά την κατανόηση της ανθρώπινης γλώσσας.
Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι στερούνται εξυπνάδας, αλλά ότι η ευφυΐα τους εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο. Στο ερώτημα “πόσες λέξεις μπορεί να μάθει μια γάτα;” δεν υπάρχει μια και μοναδική απάντηση, αλλά μπορούμε να προσεγγίσουμε το θέμα συνδυάζοντας επιστημονικές μελέτες και παρατηρήσεις συμπεριφοράς.
Οι γάτες δεν καταλαβαίνουν τις λέξεις με την ανθρώπινη έννοια αλλά συνδέουν τους ήχους με συγκεκριμένα ερεθίσματα, καταστάσεις ή συνέπειες. Οι περισσότερες σύγχρονες μελέτες και παρατηρήσεις συμφωνούν ότι μια μέση γάτα μπορεί να μάθει να ανταποκρίνεται σε 20 έως 40 λέξεις. Αυτός ο αριθμός δεν είναι απόλυτος.
