TOPETMOU

Στο ζώο προσφέρθηκε άμεσα κτηνιατρική περίθαλψη από την ANIMA με στόχο την αποκατάσταση του τραύματός του

Διέσωσαν τραυματισμένη αλεπού κάτω από γέφυρα της Αττικής Οδού
Ένα περιστατικό διάσωσης μιας τραυματισμένης αλεπούς σημειώθηκε στην Αττική Οδό, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Παπάγου - Κατεχάκη.

Σύμφωνα με την ANIMA - Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής- η αλεπού εντοπίστηκε τραυματισμένη κάτω από γέφυρα του αυτοκινητόδρομου, με τραύμα το μάτι που προκλήθηκε πιθανότατα από τροχαίο. Στην προσπάθεια διάσωσης συνεργάστηκαν υπάλληλοι της Αττικής Οδού αλλά και η Τροχαία.
