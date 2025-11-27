Τι αισθάνονται οι σκύλοι όταν τους χαϊδεύει ο άνθρωπός τους
Η αίσθηση του αγγίγματος αποτελεί ένα σήμα ασφάλειας και σύνδεσης για τους σκύλους από τα πρώτα λεπτά της ζωής τους.
Οι περισσότεροι κηδεμόνες σκύλων λατρεύουν τις στιγμές που προσφέρουν χάδια στον τετράποδο φίλο τους. Ένα απαλό άγγιγμα στο κεφάλι και αμέσως ο σκύλος φαίνεται να αλλάζει στάση και να χαλαρώνει ευχαριστημένος.
Πολλοί λένε πως το χάδι ηρεμεί τους σκύλους και τους κάνει να νιώθουν την αγάπη μας. Τι σημαίνει όμως πραγματικά αυτό; Τι νιώθουν οι σκύλοι όταν τους χαϊδεύουμε; Η απάντηση είναι ιδιαίτερα συναρπαστική γιατί αφορά όχι μόνο το πως λειτουργεί ο εγκέφαλός τους, αλλά και το πώς χτίζεται η βαθιά σχέση μεταξύ ανθρώπου και σκύλου.
Αν και είναι γνωστό ότι η όσφρηση και η ακοή είναι οι πιο ανεπτυγμένες αισθήσεις των σκύλων, η αφή παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία, στην κοινωνικοποίηση και στη διάθεσή τους. Τα νεογέννητα κουτάβια, πριν ακόμη ανοίξουν τα μάτια τους, βασίζονται στην αφή για να εντοπίσουν τη μητέρα τους, να τραφούν και να νιώσουν ασφάλεια. Η αίσθηση του αγγίγματος αποτελεί ένα σήμα ασφάλειας και σύνδεσης από τα πρώτα λεπτά της ζωής τους.
Όταν χαϊδεύουμε έναν σκύλο, ενεργοποιούμε τα ίδια νευρικά σημεία που τον έκαναν να νιώθει προστασία στα πρώτα στάδια της ύπαρξής του. Η επανάληψη, η ζεστασιά της παλάμης και ο ρυθμός του αγγίγματος κάνουν το χάδι όχι μόνο ευχάριστο αλλά και καθησυχαστικό.
