Γιατί ο σκύλος σας μπορεί να αφήνει πάντα λίγο φαγητό στο μπολ του – Οι λόγοι ανησυχίας
Γιατί ο σκύλος σας μπορεί να αφήνει πάντα λίγο φαγητό στο μπολ του – Οι λόγοι ανησυχίας
Κάθε σκύλος έχει τις παραξενιές του, οι οποίες τις περισσότερες φορές έχουν λόγο ύπαρξης.
Κάθε σκύλος έχεις τις παραξενιές του. Μία από αυτές μπορεί να είναι ότι ποτέ δεν τρώει όλο του το φαγητό και πάντα αφήνει λίγη τροφή στο μπολ του.
Όταν είδα για πρώτη φορά τον δικό μου σκύλο να αφήνει λίγες κροκέτες στο μπολ του, σκέφτηκα ότι απλά δεν πεινάει άλλο. Όμως, το έκανε και δεύτερη και τρίτη φορά. Πλέον έχει γίνει συνήθεια και δεν υπάρχει φορά που να μην αφήσει λίγο φαγητό στο πιάτο του.
Γιατί συμβαίνει αυτό; Όχι μόνο στο δικό μου σκυλάκι, αλλά σε πολλά σκυλάκια έχει συμβεί τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους. Και επειδή – ευτυχώς – οι συμπεριφορές των σκύλων εξηγούνται, έτσι θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τους λόγους για τους οποίους ένας σκύλος μπορεί να εμφανίσει και τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, αλλά και πότε ένας κηδεμόνας θα πρέπει να ανησυχήσει.
1ος λόγος
Ο πρώτος λόγος είναι βαθιά χαραγμένος στο DNA τους και ονομάζεται ένστικτο! Οι σκύλοι δεν ζούσαν πάντα σε σπίτια – και δυστυχώς ακόμα και σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια αδέσποτοι σκύλοι-, οπότε δεν ήξεραν πότε θα είναι το επόμενο γεύμα τους. Έτσι, λοιπόν, άφηναν πάντα λίγο φαγητό σε περίπτωση που το χρειαζόταν αργότερα. Πολλά είναι τα σκυλάκια, που παρόλο που ζουν σε σπίτι, έχουν αυτό το ένστικτο και αφήνουν λίγο φαγητό στο μπολ τους για να φάνε εάν πεινάσουν.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Όταν είδα για πρώτη φορά τον δικό μου σκύλο να αφήνει λίγες κροκέτες στο μπολ του, σκέφτηκα ότι απλά δεν πεινάει άλλο. Όμως, το έκανε και δεύτερη και τρίτη φορά. Πλέον έχει γίνει συνήθεια και δεν υπάρχει φορά που να μην αφήσει λίγο φαγητό στο πιάτο του.
Γιατί συμβαίνει αυτό; Όχι μόνο στο δικό μου σκυλάκι, αλλά σε πολλά σκυλάκια έχει συμβεί τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους. Και επειδή – ευτυχώς – οι συμπεριφορές των σκύλων εξηγούνται, έτσι θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τους λόγους για τους οποίους ένας σκύλος μπορεί να εμφανίσει και τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, αλλά και πότε ένας κηδεμόνας θα πρέπει να ανησυχήσει.
1ος λόγος
Ο πρώτος λόγος είναι βαθιά χαραγμένος στο DNA τους και ονομάζεται ένστικτο! Οι σκύλοι δεν ζούσαν πάντα σε σπίτια – και δυστυχώς ακόμα και σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια αδέσποτοι σκύλοι-, οπότε δεν ήξεραν πότε θα είναι το επόμενο γεύμα τους. Έτσι, λοιπόν, άφηναν πάντα λίγο φαγητό σε περίπτωση που το χρειαζόταν αργότερα. Πολλά είναι τα σκυλάκια, που παρόλο που ζουν σε σπίτι, έχουν αυτό το ένστικτο και αφήνουν λίγο φαγητό στο μπολ τους για να φάνε εάν πεινάσουν.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα