Πρωτοφανές βίντεο: Οχιές εμποδίζουν μια αλεπού να πιει νερό
Τι συνέβη όταν μια αλεπού πήγε να πιει νερό, αλλά στο ίδιο σημείο βρίσκονταν και δυο οχιές. Δείτε το βίντεο.
Η φύση συχνά φτιάχνει σενάρια, καλύτερα από αυτά των σεναριογράφων του Χόλιγουντ. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστές ήταν μια αλεπού και δυο οχιές τις οποίες δεν είχε εντοπίσει το όμορφο θηλαστικό.
Όλα συνέβησαν σε ένα δάσος της Πάφου της Κύπρου, όταν η αλεπού ήθελε να πιει νερό από την ποτίστρα που εντόπισε. Εκεί όμως παραμόνευε μια μεγάλη οχιά, η οποία απειλήθηκε από την παρουσία της αλεπούς και έκανε προειδοποιητικό χτύπημα. Όπως δείχνει το βίντεο, το θηλαστικό ξαφνιάστηκε και αντιλήφθηκε αμέσως τον κίνδυνο.
