Βρέθηκε οχιά σε κτίριο στο Μαρούσι- Τι πρέπει να κάνετε σε ανάλογη περίπτωση
Αν δούμε φίδι, θα πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι και να μην το πλησιάσουμε. Τα φίδια δεν ορμάνε, παρά μόνο αν αισθανθούν απειλή.
Πολλές φορές έχουμε διαβάσει ειδήσεις για φίδια που έχουν βρεθεί ακόμα και σε σπίτια στην καρδιά των πόλεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ζούμε σε κάποια επαρχιακή πόλη ή χωριό για να συναντήσουμε ένα φίδι στο δρόμο.
Δεν μας φάνηκε παράξενο, λοιπόν, που μια μικρή οχιά βρέθηκε σε ένα κτίριο στο Μαρούσι.
Σύμφωνα με την την ΑΝΙΜΑ – Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, χτες, την Τρίτη 26 Νοεμβρίου, ειδοποιήθηκαν από τους ανθρώπους σε κτίριο στο Μαρούσι ότι βρήκαν μια οχιά. Ευτυχώς, οι άνθρωποι διατήρησαν την ψυχραιμία τους και όλα είχαν αίσιο τέλος.
Η ΑΝΙΜΑ επικοινώνησε με την συνεργάτιδά τους από την Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία, την κυρία Μαρία Δημάκη, η οποία έσπευσε να βοηθήσει καθώς βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο. Το φίδι πιάστηκε και σε λίγες μέρες θα ελευθερωθεί σε ασφαλές περιβάλλον, τόσο για εκείνο όσο και για τους ανθρώπους.
