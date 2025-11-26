Βρέθηκε οχιά σε κτίριο στο Μαρούσι- Τι πρέπει να κάνετε σε ανάλογη περίπτωση

Αν δούμε φίδι, θα πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι και να μην το πλησιάσουμε. Τα φίδια δεν ορμάνε, παρά μόνο αν αισθανθούν απειλή.