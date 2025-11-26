Black Friday: Αυτές είναι οι πιο λαχταριστές προσφορές για τα κατοικίδιά μας
Black Friday: Αυτές είναι οι πιο λαχταριστές προσφορές για τα κατοικίδιά μας
Η μεγαλύτερη γιορτή του shopping επιτέλους έφτασε και εμείς έχουμε ήδη ετοιμάσει τις λίστες μας με όλα αυτά που θέλουμε να αγοράσουμε.
Κι όπως πάντα, έχουμε ετοιμάσει και μια ξεχωριστή λίστα για τα αγαπημένα μας κατοικίδια, τα οποία με τον δικό τους μοναδικό τρόπο μας έχουν καταστήσει υπεύθυνους για τις αγορές τους. Από τροφές και λιχουδιές μέχρι αξεσουάρ και παιχνίδια τα pets μας τα θέλουν όλα. Ευτυχώς τα Pet City, με αφορμή την Black Friday, έχουν φροντίσει να μας παρουσιάσουν μοναδικές προσφορές που μας επιτρέπουν να τους προσφέρουμε την ποιότητα που τους αξίζει στις καλύτερες τιμές.
