Μικρόσωμα, ηλικιωμένα και με κοντό τρίχωμα: Τα ρούχα που χρειάζονται οι σκύλοι στη βόλτα
TOPETMOU

Μικρόσωμα, ηλικιωμένα και με κοντό τρίχωμα: Τα ρούχα που χρειάζονται οι σκύλοι στη βόλτα

Είναι καιρός να προστατευτούμε από το κρύο, τόσο εμείς όσο και οι τετράποδοι φίλοι μας.

Μικρόσωμα, ηλικιωμένα και με κοντό τρίχωμα: Τα ρούχα που χρειάζονται οι σκύλοι στη βόλτα
Επιτέλους ξεκίνησε να χειμωνιάζει και ήρθε η στιγμή να φορέσουμε τα πιο ζεστά μας πουλόβερ και μπουφάν. Είναι καιρός να προστατευτούμε από το κρύο, τόσο εμείς όσο και οι τετράποδοι φίλοι μας.

Παρόλο που τα σκυλάκια μας έχουν γούνα, δεν σημαίνει πώς όταν πέφτει η θερμοκρασία δεν κρυώνουν. Έχουν ανάγκη να προστατευτούν από το κρύο, οπότε τι καλύτερο από ένα ζεστό και ταυτόχρονα στιλάτο φούτερ ή παλτό!

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network