Ποιες είναι οι αγαπημένες λέξεις του σκύλου μας
Η επικοινωνία με τον σκύλο μας δεν βασίζεται μόνο στις κινήσεις, το βλέμμα και τη στάση του σώματος.
Παρόλο που δεν καταλαβαίνουν γλώσσες όπως εμείς, οι σκύλοι αντιλαμβάνονται τον τόνο μας και συσχετίζουν συγκεκριμένους ήχους με συναισθήματα και δράσεις. Αρκεί να προφέρουμε κάποιες λέξεις για να δούμε αμέσως την ουρά τους να κουνιέται, τα αυτιά τους να σηκώνονται και το βλέμμα τους να λάμπει.
Ποιες είναι οι λέξεις που αγαπάει να ακούει ένας σκύλος, γιατί αντιδρά τόσο έντονα σε αυτές και πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να ενισχύσουμε τον δεσμό μας μαζί του;
