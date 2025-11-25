ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τα δύο σοβαρά λάθη που κάνουμε μόλις υιοθετήσουμε έναν σκύλο

Υιοθετώντας έναν σκύλο ξεκινάει η κοινή μας ζωή. Αυτή όμως την περίοδο μπορούμε να κάνουμε κάποια λάθη που καλό θα ήταν να τα αποφύγουμε.

Ένα από τα πρώτα πράγματα που σκέφτονται οι περισσότεροι όταν υιοθετούν έναν σκύλο, σύμφωνα με την εκπαιδεύτρια και Θεραπεύτρια Συμπεριφοράς Σκύλων Nora Borodziej από τη Βουδαπέστη είναι η εκπαίδευσή του. Να τον πάνε σε έναν ειδικό εκπαιδευτή να μάθει τα βασικά ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Το ίδιο και οι γνώσεις μας. Επομένως ένας ειδικός θα μας λύσει τα χέρια και θα μας βοηθήσει.

