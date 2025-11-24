Ο Τέντυ είναι από τα πιο τρυφερά σκυλάκια του κόσμου- Ψάχνει ένα σπίτι να φύγει από τον δρόμο
Ο Τέντυ είναι o τέλειος σκύλος. Χαρακτήρας- βούτυρο ψάχνει τον άνθρωπό του να φύγει από τον δρόμο που ζει εδώ και δύο χρόνια.
Ο Τέντυ όταν ήταν κουταβάκι διασώθηκε από ένα μέρος που της Δωρίδας που δεν τον ήθελαν και τον απειλούσαν με φόλες. Τα πράγματα ήταν δύσκολα για αυτόν. Μεταφέρθηκε σε άλλο σημείο από φιλόζωους πολίτες, όμως και πάλι τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά για αυτόν. Είναι και εδώ δυστυχώς ανεπιθύμητος. Χωρίς κανέναν λόγο.
