Αυτό είναι το πτηνό που ζει στην Ελλάδα και μοιάζει με έργο τέχνης
TOPETMOU

Αυτό είναι το πτηνό που ζει στην Ελλάδα και μοιάζει με έργο τέχνης

Το πτηνό αυτό ξεχωρίζει για την ομορφιά του, το λαμπερό γαλάζιο χρώμα στα φτερά αλλά και τις λεπτεπίλεπτες κινήσεις του.

Αυτό είναι το πτηνό που ζει στην Ελλάδα και μοιάζει με έργο τέχνης
Συχνά βλέπουμε πτηνά με εντυπωσιακά χρώματα, τα οποία όμως ζουν κυρίως σε άλλες χώρες και τροπικά δάση. Έχει όμως και η Ελλάδα ένα πτηνό, που είναι μόνιμος κάτοικος στη χώρα και εντυπωσιάζει με την ομορφιά του.

Φυσικά, μιλάμε για την εντυπωσιακή Γαλαζοπαπαδίτσα, που ξεχωρίζει για την ομορφιά της, αλλά και τις λεπτεπίλεπτες κινήσεις της. Είναι πολύ πιθανό να τη συναντήσετε το φθινόπωρο σε κάποιο πάρκο, ακόμη και στον κήπο σας ή τον φράχτη σας, ενώ της αρέσει να ζει και στα μεικτά δάση, αυτά δηλαδή στα οποία υπάρχουν διάφορα είδη δέντρων και κωνοφόρα και φυλλοβόλα.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network