Νόστιμα σπιτικά σνακ για να προσφέρουμε στον σκύλο μας

Το να προσφέρουμε στον σκύλο μας σπιτικά σνακ είναι ένας υπέροχος τρόπος για να του δείξουμε την αγάπη μας και ταυτόχρονα να ελέγχουμε τα συστατικά που του προσφέρουμε.

Το να προσφέρουμε στον σκύλο μας σπιτικά σνακ είναι ένας υπέροχος τρόπος για να του δείξουμε την αγάπη μας και ταυτόχρονα να ελέγχουμε τα συστατικά που του προσφέρουμε, αποφεύγοντας έτσι συντηρητικά που μπορεί να κρύβονται στις έτοιμες λιχουδιές.

Τα σπιτικά σνακ μπορούν να είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, καλά λίπη και φυτικές ίνες, και να χρησιμοποιηθούν τόσο για επιβράβευση στην εκπαίδευση όσο και για να χαρίσουμε απλώς στον τετράποδο φίλο μας γευστικές στιγμές απόλαυσης. Ωστόσο προτού δοκιμάσουμε οποιαδήποτε συνταγή, είναι σημαντικό να θυμόμαστε κάποια πράγματα ώστε να διατηρούμε τον σκύλο μας υγιή και ασφαλή.

Κάθε σκύλος έχει ξεχωριστές ανάγκες και χαρακτηριστικά, γι’ αυτό προτού αλλάξουμε οτιδήποτε στη διατροφή του, καλό είναι να συμβουλευόμαστε τον κτηνίατρό μας.

Ποτέ μην περιλαμβάνετε στη διατροφή του σκύλου σας σοκολάτα, σταφύλια και μακαντέμια καρύδια (macademian nuts), καθώς είναι ιδιαίτερα τοξικά για τους σκύλους.

Τα σνακ πρέπει να είναι συμπληρωματικά, και σε καμία περίπτωση να μην υποκαθιστούν την καθημερινή του τροφή.

