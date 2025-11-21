Οι σημαντικότερες φοβίες της γάτας μας – Πώς θα τη βοηθήσουμε

Πίσω από την εικόνα της ανεξάρτητης γάτας, κρύβεται ένα ευαίσθητο ζώο, που επηρεάζεται εύκολα από το περιβάλλον του.