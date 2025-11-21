Τι θέλουν να βλέπουν στην τηλεόραση οι σκύλοι ανάλογα με τον χαρακτήρα τους
Η τηλεόραση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Το ίδιο ισχύει και για τους σκύλους μας.
Η τηλεόραση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των περισσότερων, με τις ειδήσεις, τα reality και τις σειρές να πρωταγωνιστούν. Οι σκύλοι μας ξαπλώνουν δίπλα μας και καρφώνουν και αυτοί το βλέμμα τους στην οθόνη.
Κάποιοι μένουν ακίνητοι, με τα αυτιά να τρεμοπαίζουν στο άκουσμα δυνατών ήχων που έρχονται από την τηλεόραση. Άλλοι πετάγονται όρθιοι, γαβγίζοντας σε έναν ήχο μηχανής ή σε μια θολή σκιά που μοιάζει με σκίουρο και περνάει γρήγορα από την οθόνη. Και κάποιοι βαριούνται εύκολα, ρίχνουν μερικές ματιές πριν αποσυρθούν σε μια πιο ήσυχη γωνιά.
Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι η τηλεόραση παρέχει μια μοναδική αισθητηριακή εμπειρία στους σκύλους, η οποία μπορεί να προσφέρει είτε νοητική διέγερση είτε στρες (π.χ. αντιδραστικότητα προς εικόνες).
Σε μια πρωτοποριακή μελέτη, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Όμπερν στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ έδειξαν ότι η σχέση των σκύλων με την τηλεόραση δεν είναι τυχαία που σημαίνει το τι τους αρέσει έχει να κάνει με τον χαρακτήρα τους. Οι υπερενθουσιώδεις, για παράδειγμα, σκύλοι παρακολουθούν τις μπάλες του τένις στην οθόνη, έτοιμοι να πηδήξουν. Οι αγχώδεις και περισσότερο ανασφαλείς, αντίθετα, τεντώνουν τα αυτιά τους σε ήχους όπως το κουδούνι της πόρτας ή η μηχανή ενός αυτοκινήτου που μπορεί να ακούγονται σε ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση, δείχνοντας συχνά έντονη αναστάτωση.
