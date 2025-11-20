Πού κρύβονται τα κουνούπια τον χειμώνα – Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας μπορούν να υπάρχουν όλο τον χρόνο
Πού κρύβονται τα κουνούπια τον χειμώνα – Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας μπορούν να υπάρχουν όλο τον χρόνο
Η επιβίωση των κουνουπιών εξαρτάται από το είδος τους και τις συνθήκες του περιβάλλοντος που ζουν.
Ένα από τα πιο ενοχλητικά πράγματα που μπορούν να μας συμβούν το καλοκαίρι είναι αναμφίβολα το τσίμπημα ενός κουνουπιού. Η φαγούρα που προκαλείται σε μερικές περιπτώσεις είναι αφόρητη και ίσως δεν καταφέρουμε να αντισταθούμε στον πειρασμό να ξυστούμε με μανία.
Καθώς η θερμοκρασία πέφτει, θεωρούμε ότι θα απαλλαγούμε από τα κουνούπια, οπότε θα μπορούμε να απολαμβάνουμε τις βόλτες μας λίγο πιο ανέμελοι. Όμως, κάνουμε λάθος. Τα κουνούπια είναι εδώ και τον χειμώνα και είναι έτοιμα να αρπάξουν την ευκαιρία να μας πιουν το αίμα – στην κυριολεξία!
Δυστυχώς, με την κλιματική αλλαγή και τους ήπιους πλέον χειμώνες – τόσο στην χώρα μας όσο και σε άλλες χώρες με παρόμοιο κλίμα – μπορούμε να συναντήσουμε τα συγκεκριμένα έντομα ακόμα και τους ψυχρούς μήνες.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Καθώς η θερμοκρασία πέφτει, θεωρούμε ότι θα απαλλαγούμε από τα κουνούπια, οπότε θα μπορούμε να απολαμβάνουμε τις βόλτες μας λίγο πιο ανέμελοι. Όμως, κάνουμε λάθος. Τα κουνούπια είναι εδώ και τον χειμώνα και είναι έτοιμα να αρπάξουν την ευκαιρία να μας πιουν το αίμα – στην κυριολεξία!
Δυστυχώς, με την κλιματική αλλαγή και τους ήπιους πλέον χειμώνες – τόσο στην χώρα μας όσο και σε άλλες χώρες με παρόμοιο κλίμα – μπορούμε να συναντήσουμε τα συγκεκριμένα έντομα ακόμα και τους ψυχρούς μήνες.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα