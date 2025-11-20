Τι είναι ο κανόνας των 3 δευτερολέπτων που ισχύει για τους σκύλους
Ο κανόνας των 3 δευτερολέπτων έρχεται να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τις προθέσεις του σκύλου μας όταν συναντάει έναν άλλον.
Όταν χαρακτηρίζουμε έναν σκύλο, συχνά χρησιμοποιούμε τη λέξη “κοινωνικός”. Δεν είναι όμως όλοι οι σκύλοι έτοιμοι να γνωρίσουν κάποιο άλλο ζωάκι και ο κανόνας των 3 δευτερολέπτων έρχεται να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τις προθέσεις του πιστού μας φίλου.
Καθημερινά στις βόλτες, ο σκύλος έρχεται σε επαφή με διάφορα ερεθίσματα: Τη φύση, τους ανθρώπους, άλλα ζώα και πράγματα που υπάρχουν στο περιβάλλον, όπως τα αυτοκίνητα και τα ποδήλατα. Κάθε πλάσμα είναι διαφορετικό, αντιλαμβάνεται τον κόσμο με τον δικό του τρόπο και ακολουθεί ξεχωριστή διαδικασία για να αναγνωρίσει και να εμπιστευτεί κάθε τι που συναντάει. Η συμπεριφορά του μπορεί να είναι απρόβλεπτη γιατί μπορεί να αισθανθεί πολλά πράγματα όπως φόβος, χαρά, επιθετικότητα, άγχος, κλπ. Είναι πολλοί οι παράγοντες που καθορίζουν τι μπορεί να νιώσει ο σκύλος κάθε στιγμή, όπως η ηλικία του και η υγεία του, ακόμη κι αν τον είχατε μαλώσει λίγα λεπτά πριν.
Όπως ισχύει για τους ανθρώπους, έτσι και οι τετράποδοι φίλοι μας μπορεί να είναι κοινωνικοί, χαρούμενοι και εξωστρεφείς, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα συμπαθήσουν όποιον συναντούν, ούτε ότι θα έχουν τη διάθεση να παίξουν και να ασχοληθούν με κάποιον σκύλο που θα δουν στη βόλτα τους.
