Υπέροχο θέαμα: Δελφίνια παίζουν στον Θερμαϊκό – Βίντεο
Όσοι περπατούσαν εκείνη την ώρα στην παραλία απαθανάτισαν το πραγματικά μοναδικό θέαμα.
Η Θεσσαλονίκη είναι μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας.
Τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες, έχουν την τύχη να απολαμβάνουν στα στενά της, τους πολυσύχναστους δρόμους της, τα μαγαζιά της, το φαγητό της και το χαλαρό περπάτημα κατά μήκος του Θερμαϊκού.
Την τύχη βέβαια δεν έχουν όλοι – κάτοικοι και επισκέπτες – να συναντήσουν ένα μοναδικό θέαμα: δελφίνια να κολυμπούν στον Θερμαϊκό.
Την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, στον Θερμαϊκό κόλπο εμφανίστηκαν δελφίνια. Όσοι περπατούσαν εκείνη την ώρα στην παραλία, απαθανάτισαν το συγκλονιστικό αυτό θέαμα και το ανέβασαν στα social media για να μπορέσουμε κι εμείς που δεν ήμασταν εκεί να το θαυμάσουμε.
