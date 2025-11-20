Μπήκε σε εφαρμογή ο ψηφιακός εντοπισμός παράνομης πώλησης ζώου – Το πρώτο περιστατικό που τιμωρήθηκε
Μπήκε σε εφαρμογή ο ψηφιακός εντοπισμός παράνομης πώλησης ζώου – Το πρώτο περιστατικό που τιμωρήθηκε
Η Ειδική Γραμματεία έχει διαβιβάσει και άλλες παράνομες αγγελίες στις αρχές και αναμένονται τα αποτελέσματα των διαδικασιών ταυτοποίησης.
Μία ακόμα ευχάριστη είδηση ήρθε στο φως, για την προστασία των ζώων από επίδοξους παραβάτες που μόνο σκοπό έχουν την κακοποίησή τους, αλλά και το παράνομο κέρδος.
O ψηφιακός εντοπισμός παράνομης πώλησης ζώου μπήκε σε εφαρμογή μετά από συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς με τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος και το Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διερεύνησης.
Μετά από διαβίβαση παράνομης αγγελίας από την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος εντόπισε και ταυτοποίησε το άτομο που ανήρτησε αγγελία πώλησης σκύλου στο διαδίκτυο, κατά παράβαση του Νόμου 4830/2021.
Στη συνέχεια, το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας προχώρησε στη βεβαίωση διοικητικού προστίμου ύψους 1.000 ευρώ, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία.
Η συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας με τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος και το Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διερεύνησης αποδεικνύει ότι τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία αποτελούν κρίσιμο μέσο για τον εντοπισμό της παράνομης εμπορίας ζώων — μιας πρακτικής που τροφοδοτεί την κακοποίηση και την εγκατάλειψη χιλιάδων ζώων.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
O ψηφιακός εντοπισμός παράνομης πώλησης ζώου μπήκε σε εφαρμογή μετά από συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς με τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος και το Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διερεύνησης.
Μετά από διαβίβαση παράνομης αγγελίας από την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος εντόπισε και ταυτοποίησε το άτομο που ανήρτησε αγγελία πώλησης σκύλου στο διαδίκτυο, κατά παράβαση του Νόμου 4830/2021.
Στη συνέχεια, το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας προχώρησε στη βεβαίωση διοικητικού προστίμου ύψους 1.000 ευρώ, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία.
Η συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας με τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος και το Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διερεύνησης αποδεικνύει ότι τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία αποτελούν κρίσιμο μέσο για τον εντοπισμό της παράνομης εμπορίας ζώων — μιας πρακτικής που τροφοδοτεί την κακοποίηση και την εγκατάλειψη χιλιάδων ζώων.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα