Πώς θα βοηθήσουμε 2 γάτες να συμβιώσουν αρμονικά- Τι πρέπει να προσέξουμε
Πώς θα βοηθήσουμε 2 γάτες να συμβιώσουν αρμονικά- Τι πρέπει να προσέξουμε
Υπάρχουν κάποια βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να μπορέσουν οι δύο γάτες να αποδεχτούν η μία την άλλη.
Ο ερχομός μιας νέας γάτας στο σπίτι αποτελεί ένα γεγονός που πολλοί υποτιμούν. Παρότι οι γάτες μπορούν να γίνουν εξαιρετικές φίλες, συχνά χρειάζονται χρόνο, χώρο και προσεκτικούς χειρισμούς για να συνδεθούν πραγματικά.
Η συμβίωση δύο γατών δεν είναι πάντα απλή υπόθεση. Εξαρτάται από τον χαρακτήρα τους, τις προηγούμενες εμπειρίες τους, την ηλικία και πολλές φορές από τη διάθεσή τους να μοιραστούν το χώρο τους. Ωστόσο με σωστή καθοδήγηση, υπομονή και σωστή προσέγγιση, οι πιθανότητες να αναπτύξουν μια αρμονική σχέση αυξάνονται σημαντικά.
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε 2 γάτες να συμβιώσουν αρμονικά, ποια λάθη πρέπει να αποφύγουμε και ποιες τεχνικές αυξάνουν την επιτυχία της γνωριμίας τους;
Το πρώτο και ιδιαίτερα σημαντικό βήμα, είναι να κατανοήσουμε τη φύση των γατών γενικότερα. Οι γάτες είναι κατά βάση μοναχικά ζώα στην άγρια φύση, όχι όμως αντικοινωνικά. Διαμορφώνουν κοινωνικές δομές, όμως χρειάζονται χρόνο για να εμπιστευτούν και να αποδεχθούν ένα νέο μέλος στο περιβάλλον τους. Η περιοχή τους είναι το σπίτι τους, και είναι πιθανό η “εισβολή” μιας άλλης γάτας να τους προκαλέσει ανασφάλεια και άγχος.
Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε ότι η προσαρμογή δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Ακόμη και γάτες που τελικά γίνονται οι καλύτερες φίλες μπορεί αρχικά να γρυλίζουν, να φυσούν ή να απομονώνονται. Αυτές οι αντιδράσεις δεν σημαίνουν αποτυχία, αλλά είναι μέρος της διαδικασίας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Η συμβίωση δύο γατών δεν είναι πάντα απλή υπόθεση. Εξαρτάται από τον χαρακτήρα τους, τις προηγούμενες εμπειρίες τους, την ηλικία και πολλές φορές από τη διάθεσή τους να μοιραστούν το χώρο τους. Ωστόσο με σωστή καθοδήγηση, υπομονή και σωστή προσέγγιση, οι πιθανότητες να αναπτύξουν μια αρμονική σχέση αυξάνονται σημαντικά.
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε 2 γάτες να συμβιώσουν αρμονικά, ποια λάθη πρέπει να αποφύγουμε και ποιες τεχνικές αυξάνουν την επιτυχία της γνωριμίας τους;
Το πρώτο και ιδιαίτερα σημαντικό βήμα, είναι να κατανοήσουμε τη φύση των γατών γενικότερα. Οι γάτες είναι κατά βάση μοναχικά ζώα στην άγρια φύση, όχι όμως αντικοινωνικά. Διαμορφώνουν κοινωνικές δομές, όμως χρειάζονται χρόνο για να εμπιστευτούν και να αποδεχθούν ένα νέο μέλος στο περιβάλλον τους. Η περιοχή τους είναι το σπίτι τους, και είναι πιθανό η “εισβολή” μιας άλλης γάτας να τους προκαλέσει ανασφάλεια και άγχος.
Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε ότι η προσαρμογή δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Ακόμη και γάτες που τελικά γίνονται οι καλύτερες φίλες μπορεί αρχικά να γρυλίζουν, να φυσούν ή να απομονώνονται. Αυτές οι αντιδράσεις δεν σημαίνουν αποτυχία, αλλά είναι μέρος της διαδικασίας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα