Οι 5 τρόποι για να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του σκύλου σας
Η καλή σχέση με τον σκύλο μας δεν είναι δεδομένη. Χρειάζονται κάποια πράγματα, όπως χτίσιμο, φροντίδα και συνέπεια.
Οι σκύλοι συνδέονται μαζί μας συναισθηματικά, αντιλαμβάνονται την συμπεριφορά μας και ανταποκρίνονται με αγάπη και αφοσίωση. Η σχέση ανθρώπου – σκύλου είναι βαθιά μοναδική και συγκινητική.
Όμως αυτή η σχέση δεν είναι δεδομένη. Χρειάζεται χτίσιμο, φροντίδα και συνέπεια. Ένας σκύλος που εμπιστεύεται τον άνθρωπό του και νιώθει ασφάλεια, συνεργάζεται εύκολα, μαθαίνει πιο γρήγορα και αντιμετωπίζει τον κόσμο χωρίς φόβο.
