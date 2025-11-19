Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού δημιουργεί Εθελοντικό Δίκτυο Φιλοζωίας στα σχολεία της περιοχής

Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία με στόχο την καλλιέργεια της υπευθυνότητας και της κοινωνικής συμμετοχής στους μαθητές.