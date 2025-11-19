Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού δημιουργεί Εθελοντικό Δίκτυο Φιλοζωίας στα σχολεία της περιοχής
Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού δημιουργεί Εθελοντικό Δίκτυο Φιλοζωίας στα σχολεία της περιοχής

Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία με στόχο την καλλιέργεια της υπευθυνότητας και της κοινωνικής συμμετοχής στους μαθητές.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την προώθηση της φιλοζωίας, του σεβασμού προς τα ζώα και την ενίσχυση του θεσμού των υιοθεσιών αδέσποτων, ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού ανακοίνωσε τη δημιουργία Εθελοντικού Δικτύου Φιλοζωίας στα σχολεία της περιοχής.

Η πρωτοβουλία, όπως αναφέρει ο Δήμος, έχει ως στόχο την καλλιέργεια της υπευθυνότητας, της ενσυναίσθησης και της κοινωνικής συμμετοχής στους μαθητές, μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 
