Η σκυλίτσα Μάτα χάθηκε στον Βύρωνα- Ας βοηθήσουμε να βρεθεί
Η Μάτα φοράει περιλαίμιο με την κονκάρδα της. Είναι φοβική αλλά σε καμία περίπτωση επιθετική.
Η σκυλίτσα Μάτα χάθηκε στον Βύρωνα. Αν κάποιος την είδε, ας ειδοποιήσει την οικογένειά της που την ψάχνει.
Από τα πιο δυσάρεστα πράγματα που μπορεί να συμβούν σε κάποιον που έχει κατοικίδιο είναι να το χάσει. Δυστυχώς όσο και αν φροντίζουμε και αν αγαπάμε τα πλάσματα που ζούμε μαζί τους, το λάθος μπορεί να γίνει.
Αυτό συνέβη και με την όμορφη μαυρούλα σκυλίτσα Μάτα, η οποία χάθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9 Νοεμβρίου 2025 στον Βύρωνα. Η Μάτα βγήκε από το σαμαράκι της και έτρεξε μακριά. Τελευταία ενημέρωση αναφέρει πιθανή εμφάνισή της στον Υμηττό, κοντά στο Βύρωνα, στα στρατόπεδα.
