Αυτά είναι τα σημάδια που δείχνουν ότι μια γάτα πενθεί το θάνατο ενός άλλου ζώου- ακόμα και σκύλου

Οι γάτες θεωρούνται απόμακρες και συχνά αδιάφορες σε αυτά που συμβαίνουν στο σπίτι. Τι γίνεται όμως με την απώλεια ενός ζώου που ζούσαν μαζί;

Σύμφωνα με αυτή οι γάτες όχι μόνο δεν είναι αδιάφορες στην απώλεια ενός ζώου που συγκατοικούσαν μαζί αλλά δείχνουν και έντονα σημάδια πένθους. Ακόμα και αν το ζώο αυτό ήταν σκύλος.

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Όκλαντ στις ΗΠΑ, κατέγραψε σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά των γατών μετά τον θάνατο άλλου ζώου στο ίδιο σπίτι. Οι κηδεμόνες ανέφεραν ότι οι γάτες τους παρουσίασαν σημάδια δυσφορίας, όπως δυσκολία στον ύπνο, απώλεια όρεξης και αυξημένες φωνητικές εκφράσεις.

