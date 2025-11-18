Σκυλίτσα έπεσε σε κανάλι και περαστικοί σχημάτισαν «ανθρώπινη αλυσίδα» για να τη σώσουν
Σκυλίτσα έπεσε σε κανάλι και περαστικοί σχημάτισαν «ανθρώπινη αλυσίδα» για να τη σώσουν

Περαστικοί είδαν έκπληκτοι μια σκυλίτσα να έχει πέσει μέσα στο κανάλι και να προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει ένα ασφαλές σημείο για να σταθεί.

Σε μια εποχή που ακούμε συνεχώς για περιστατικά εγκατάλειψης και κακομεταχείρισης ζώων, είναι εύκολο να νιώσει κανείς απογοήτευση για την έλλειψη ενσυναίσθησης απέναντι στα ανυπεράσπιστα πλάσματα που μας χαρίζουν απλόχερα την αγάπη τους.

Ωστόσο, περιστατικά όπως αυτό που συνέβη πρόσφατα στην Κολομβία, όπου μέλη μιας τοπικής κοινότητας συμμετείχαν σε μια συγκινητική επιχείρηση διάσωσης, μας υπενθυμίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι η ανθρωπιά δεν έχει χαθεί.

