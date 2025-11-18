Σκυλίτσα έπεσε σε κανάλι και περαστικοί σχημάτισαν «ανθρώπινη αλυσίδα» για να τη σώσουν

Περαστικοί είδαν έκπληκτοι μια σκυλίτσα να έχει πέσει μέσα στο κανάλι και να προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει ένα ασφαλές σημείο για να σταθεί.