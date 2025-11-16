Το «ρολόι» της γάτας μας – Πώς αντιλαμβάνεται τον χρόνο
Το «ρολόι» της γάτας μας – Πώς αντιλαμβάνεται τον χρόνο
Αντιλαμβάνεται η γάτα τη διάρκεια της απουσίας μας ή ο χρόνος είναι μια έννοια που την αφήνει αδιάφορη;
Οι γάτες αποτελούν τα πιο μυστηριώδη και συναρπαστικά πλάσματα που ζουν δίπλα στον άνθρωπο. Και ενώ έχουμε μάθει πολλά για τη συμπεριφορά και τις συνήθειές τους, υπάρχουν ερωτήματα που συνεχίζουν να μας απασχολούν.
Ένα από αυτά είναι το αν μπορεί μια γάτα να αντιληφθεί τον χρόνο όπως εμείς. Αν φεύγουμε για δουλειά το πρωί και επιστρέφουμε το απόγευμα, ξέρει πόσες ώρες πέρασαν; Αντιλαμβάνεται τη διάρκεια της απουσίας μας ή ο χρόνος είναι μια έννοια που την αφήνει αδιάφορη;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ένα από αυτά είναι το αν μπορεί μια γάτα να αντιληφθεί τον χρόνο όπως εμείς. Αν φεύγουμε για δουλειά το πρωί και επιστρέφουμε το απόγευμα, ξέρει πόσες ώρες πέρασαν; Αντιλαμβάνεται τη διάρκεια της απουσίας μας ή ο χρόνος είναι μια έννοια που την αφήνει αδιάφορη;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα