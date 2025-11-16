Τι είναι η σπειροειδής πορεία θανάτου των μυρμηγκιών
Οι μελετητές που ασχολούνται με την ανατομία, τη συμπεριφορά και την εξέλιξη των μυρμηγκιών έχουν ανακαλύψει μερικές εντυπωσιακές πληροφορίες.

Τα μυρμήγκια εμφανίστηκαν πριν από περίπου 140 εκατομμύρια χρόνια και πιστεύεται ότι εξελίχθηκαν από κοινούς προγόνους με τις σφήκες. Άρχισαν να οργανώνονται και να συνεργάζονται χωρίς να έχουν κεντρική εξουσία. Ανέπτυξαν κοινωνικές συμπεριφορές και απέκτησαν συγκεκριμένους ρόλους, οι οποίοι λειτουργούσαν προς όφελος της κοινωνίας τους.

Οι ειδικοί μελετητές που ασχολούνται με την ανατομία, τη συμπεριφορά και την εξέλιξη των μυρμηγκιών έχουν ανακαλύψει μερικές εντυπωσιακές πληροφορίες.
