Αυτά τα ζώα κάνουν τελετές πένθους που μοιάζουν με τις ανθρώπινες κηδείες
Και όμως, υπάρχουν ζώα που θρηνούν τους νεκρούς τους με παρόμοιο τρόπο που το κάνουν οι άνθρωποι.
Στο μυαλό μας έχει κατοχυρωθεί πως το πένθος είναι μια διαδικασία που περνούν οι άνθρωποι, όταν χάνουν κάποιον αγαπημένο τους.
Η φύση έρχεται να αλλάξει αυτή την θεωρία με τη βοήθεια των επιστημόνων, οι οποίοι παρατήρησαν και εντόπισαν το ζώο που θρηνεί τους νεκρούς του με τρόπο που θυμίζει κάποιες ανθρώπινες παραδόσεις.
Ο ελέφαντας είναι ένα ζώο κοινωνικό και έξυπνο. Ζει σε αγέλες και αναπτύσσει κοινότητες στις οποίες τα μέλη νοιάζονται και προστατεύουν το ένα το άλλο, ειδικά τα νεαρά ελεφαντάκια.
Βέβαια, έχουμε δει και άλλα ζώα να πενθούν, όπως οι σκύλοι, τα κοράκια, οι χιμπαντζήδες και οι φάλαινες, αλλά οι ελέφαντες, σύμφωνα με μελέτες, κάνουν κάποια πράγματα παραπάνω, με βάση γεγονότων και ευρημάτων.
