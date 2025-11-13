Η πανέμορφη Φλόου εγκαταλείφθηκε σε βουνό- Ψάχνει ένα σπίτι να είναι ευτυχισμένη

Η σκυλίτσα είναι πολύ ανθρωποκεντρική και αποζητάει την ανθρώπινη συντροφιά και τα παιχνίδια όσο τίποτα άλλο.