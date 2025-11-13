Η πανέμορφη Φλόου εγκαταλείφθηκε σε βουνό- Ψάχνει ένα σπίτι να είναι ευτυχισμένη
Η σκυλίτσα είναι πολύ ανθρωποκεντρική και αποζητάει την ανθρώπινη συντροφιά και τα παιχνίδια όσο τίποτα άλλο.

Η πανέμορφη Φλόου βρέθηκε μόνη της παρατημένη σε ένα έρημο μέρος στη Δωρίδα. Πιθανή εγκατάλειψη από κυνηγό καθώς η μικρή μάλλον δεν έκανε καλά τη ”δουλειά της”.

Μέσα όμως στην ατυχία της στάθηκε τυχερή γιατί την εντόπισαν και τη διέσωσαν οι άνθρωποι του Φιλοζωικού Σωματείου Δωρίδος. Ήταν αδύνατον να αφήσεις ένα τέτοιο πλασματάκι έξω στις ερημιές. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να επιβιώσει;
