Πώς θα μάθετε τον σκύλο σας να μην γαβγίζει συνέχεια
Γιατί ένας σκύλος μπορεί να γαβγίζει ασταμάτητα; Ποια λάθη κάνουμε εμείς οι κηδεμόνες και πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε;
Το γάβγισμα είναι ένας από τους βασικότερους τρόπους επικοινωνίας των σκύλων. Με αυτό τον τρόπο εκφράζουν συναισθήματα, όπως χαρά, φόβο, ενθουσιασμό και ανησυχία.
Όταν όμως το γάβγισμα γίνεται υπερβολικό, μπορεί να προκαλέσει άγχος τόσο στον ίδιο τον σκύλο όσο και στους ανθρώπους γύρω του. Ας δούμε γιατί ένας σκύλος μπορεί να γαβγίζει ασταμάτητα, ποια λάθη μπορεί να κάνουμε εμείς οι κηδεμόνες αλλά και πώς μπορούμε με σταθερά βήματα, να τον βοηθήσουμε να εκφράζεται πιο ισορροπημένα.
Γιατί ο σκύλος σας γαβγίζει;
Πριν προσπαθήσετε να διορθώσετε το πρόβλημα, είναι σημαντικό να καταλάβετε γιατί ο σκύλος σας γαβγίζει. Το γάβγισμα είναι μια φυσική συμπεριφορά των σκύλων. Υπάρχουν όμως διάφορες αιτίες που μπορούν να την ενισχύσουν. Η σημαντικότερη είναι η πλήξη λόγω της έλλειψης άσκησης. Ένας σκύλος που δεν εκτονώνεται καθημερινά, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά, συχνά γαβγίζει από βαρεμάρα ή υπερδιέγερση.
Μια ακόμη σημαντική αιτία είναι το άγχος αποχωρισμού, καθώς πολλοί σκύλοι στρεσάρονται όταν μένουν μόνοι και γαβγίζουν συνεχώς, προσπαθώντας να καλέσουν πίσω τον άνθρωπό τους. Φυσικά ένας σκύλος μπορεί να γαβγίσει έντονα αν αντιλαμβάνεται κάποιον ή κάτι ως απειλή, ενώ υπάρχει και το γάβγισμα ενθουσιασμού, όταν ο τετράποδος φίλος μας βλέπει τα αγαπημένα του πρόσωπα.
Το πρώτο βήμα λοιπόν, είναι να παρατηρήσετε πότε, σε ποιες περιστάσεις και για ποιο λόγο γαβγίζει ο σκύλος σας. Αυτό θα σας οδηγήσει στην κατάλληλη προσέγγιση.
