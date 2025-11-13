Αυτά τα πράγματα κάνουμε και στεναχωρούμε τον σκύλο μας
Μπορεί να λατρεύουμε τον σκύλο μας, όμως κάποιες φορές, άθελά μας, κάνουμε πράγματα και τον στεναχωρούμε.
Ο σκύλος μας είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή, μαζί με την οικογένεια και τους φίλους μας. Κάνουμε τα πάντα για να είναι ευτυχισμένος και δίνουμε σημασία σε κάθε στιγμή της τόσο σύντομης ζωής του. Όμως, άθελά μας, κάνουμε κάποια πράγματα και τον στεναχωρούμε.
Πολλά από αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε ή καλύτερα, υποτιμούμε την επίδραση που θα έχουν πάνω στο κατοικίδιό μας. Σίγουρα δεν τα κάνουμε επίτηδες, όμως η αλήθεια είναι πως σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, τα έχουμε κάνουμε όλοι. Ο σκύλος έχει τον δικό του τρόπο να μας δείξει τα συναισθήματά του, είτε είναι ο ενθουσιασμός είτε η λύπη του. Είναι ένα πλάσμα πολύ κοινωνικό, ανθρωποκεντρικό, που κάνει τα πάντα για να δώσει χαρά στον κηδεμόνα του.
Όταν όμως κάνετε τα παρακάτω πράγματα, του “κόβετε τα φτερά”, γιατί νιώθει παραμελημένος ή ότι δεν τον αγαπάτε αρκετά.
1. Τον αφήνετε μόνο για πολλές ώρες. Πολλές φορές λέμε στον εαυτό μας πως ο σκύλος θα είναι εντάξει στο σπίτι όταν λείπουμε γιατί είναι στο χώρο του, με παιχνίδια, φαγητό, νερό και ζεστασιά. Αυτό μπορεί να ισχύει εν μέρει, ειδικά αν ζούσε μέχρι πρότινος στο δρόμο ή σε κάποιο κρύο κλουβί. Η αλήθεια είναι ότι στην πραγματικότητα του λείπετε εσείς, ακόμη κι αν φύγετε για 10 λεπτά. Αυτό φαίνεται από την ουρά του που πάει να ξεκολλήσει από χαρά, κάθε φορά που σας βλέπει, είτε είναι μετά από μερικά λεπτά είτε μετά από ώρες. Σε κάποιες περιπτώσεις, η συναισθηματική του φόρτιση, μαζί με προηγούμενα βιώματα τον οδηγούν να νιώθει το λεγόμενο άγχος αποχωρισμού.
