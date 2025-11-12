Άμεση κινητοποίηση για τη διάσωση 58 κακοποιημένων γατών στη Δονούσα
Σε ένα σπίτι - κολαστήριο στη Δονούσα βρέθηκαν 58 γάτες σε πολύ άσχημη κατάσταση. Τα ζώα διασώθηκαν και ο δράστης συνελήφθη.
Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς έδρασε άμεσα και κινητοποίησε τον μηχανισμό για τον εντοπισμό και τη διάσωση των κακοποιημένων γατών, αλλά και τη σύλληψη του δράστη.
Η παρέμβαση ξεκίνησε έπειτα από έγγραφη καταγγελία της δημοσιογράφου Ελένης Ηλιοπούλου προς την ΕΓΠΖΣ (Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς) για πιθανή τέλεση νέων κακουργηματικών πράξεων εις βάρος ζώων συντροφιάς από κάτοικο του νησιού, ο οποίος είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για αντίστοιχα αδικήματα.
