Τι κρύβει εκτός από χαρά το γουργουρητό μιας γάτας

TOPETMOU

Οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν το γουργούρισμα της γάτας με την ικανοποίηση και την ευτυχία, όμως η αλήθεια είναι πολύ πιο σύνθετη.

Ο απαλός ρυθμικός ήχος που παράγουν οι γάτες μοιάζει σχεδόν θεραπευτικός, όχι μόνο για εκείνες αλλά και για εμάς. Οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν το γουργουρητό με την ικανοποίηση και την ευτυχία, όμως η αλήθεια είναι πολύ πιο σύνθετη.

Οι γάτες γουργουρίζουν για πολλούς λόγους και όχι πάντα επειδή είναι ευχαριστημένες. Τι σημαίνει πραγματικά το γουργουρητό τους και υπάρχουν στιγμές που αυτό πρέπει να μας ανησυχεί;

