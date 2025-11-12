Τι κρύβει εκτός από χαρά το γουργουρητό μιας γάτας

Οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν το γουργούρισμα της γάτας με την ικανοποίηση και την ευτυχία, όμως η αλήθεια είναι πολύ πιο σύνθετη.