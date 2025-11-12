6 πράγματα που δεν φαντάζεστε ότι «αντιγράφουν» οι σκύλοι από εμάς
Ένα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά των σκύλων είναι η παρατηρητικότητά τους, την οποία χρησιμοποιούν για να μας μιμηθούν.
Ναι, τα αγαπημένα μας τετράποδα είναι πιθανό να «υιοθετήσουν», να «αντιγράψουν» κάποιες συνήθειες που παρατηρούν συχνά στους ανθρώπους τους.
«Οι σκύλοι είναι πολύ παρατηρητικοί και λαμβάνουν περισσότερα οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα απ’ όσα οι άνθρωποί τους. Λόγω της φύσης τους, που είναι πάντα σε εγρήγορση, είναι πιθανό να «υιοθετήσουν» κάποιες συνήθειες που βλέπουν να επαναλαμβάνονται από τον άνθρωπό τους. Το γεγονός αυτό, ότι μπορεί δηλαδή να έχουν κάποιες ίδιες συνήθειες με εμάς σημαίνει ότι ίσως χρειαστεί να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην ενθαρρύνουμε αρνητικές συμπεριφορές τους- όσο χαριτωμένες κι αν είναι συχνά», αναφέρει η Αμερικανίδα κτηνίατρος από τη Νέα Υόρκη Stephanie Liff, ιδιοκτήτρια του Pure Paws Veterinary Care, στον ιστότοπο Bustle.
