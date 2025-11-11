Αγριόγιδο, άγνωστα πράγματα για τον αναρριχητή των Βαλκανίων που απειλείται

Στα βουνά της Β. Ελλάδας, συναντάμε ένα σπάνιο θηλαστικό, το αγριόγιδο. Δεν έχει σχέση με τα κρητικά κρι-κρι, ούτε όμως πρόκειται για άγρια γίδα.