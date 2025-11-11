Αγριόγιδο, άγνωστα πράγματα για τον αναρριχητή των Βαλκανίων που απειλείται
Αγριόγιδο, άγνωστα πράγματα για τον αναρριχητή των Βαλκανίων που απειλείται
Στα βουνά της Β. Ελλάδας, συναντάμε ένα σπάνιο θηλαστικό, το αγριόγιδο. Δεν έχει σχέση με τα κρητικά κρι-κρι, ούτε όμως πρόκειται για άγρια γίδα.
Η ζωή στις πόλεις έχει ανέσεις και επιλογές, στερεί όμως τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με τη φύση και τα υπέροχα πλάσματα που ζουν εκεί. Από την άλλη, είναι γοητευτικό και δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας, πως κάποια είδη ζώων μένουν κρυμμένα στα πυκνά δάση και τα ανεξερεύνητα μονοπάτια της ελληνικής -και όχι μόνο- φύσης.
