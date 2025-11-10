Η μικρόσωμη χαμογελαστή κουταβίνα Άλμπους βρέθηκε στο βουνό- Ζει σε καταφύγιο και ψάχνει ένα σπίτι
Η πανέμορφη Άλμπους είναι μια μικρή κουταβίνα που τη βλέπεις και σου χαμογελάει. Βρίσκεται σε καταφύγιο και ψάχνει ένα μόνιμο σπίτι.
Η 8 μηνών Άλμπους δεν ξεκίνησε τη ζωή της με τον καλύτερο τρόπο καθώς βρέθηκε μαζί με τον αδερφό της σε βουνό της Δωρίδας. Μόνα τους τα δυο μικρά προσπαθούσαν να επιβιώσουν, κάτι σχεδόν αδύνατον. Ο εθελοντής της ομάδας Φιλοζωικό Σωματείο Δωρίδας που τα βρήκε δεν μπορούσε να τα αφήσει εκεί. Τα πήρε να τα σώσει. Ο χρόνος τους άλλωστε είχε αρχίσει να μετράει αντίστροφα.
