ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις στον Κηφισό, σημειωτόν στο κέντρο λόγω των αγώνων του Μαραθωνίου

Όλα τα μυστικά για να βγάζετε τέλειες φωτογραφίες τον σκύλο σας
TOPETMOU

Όλα τα μυστικά για να βγάζετε τέλειες φωτογραφίες τον σκύλο σας

Πώς μπορείτε να προετοιμάσετε τον σκύλο σας ώστε να κάνετε τη φωτογράφιση μια διασκεδαστική εμπειρία και για τους δυο σας;

Όλα τα μυστικά για να βγάζετε τέλειες φωτογραφίες τον σκύλο σας

Όσοι έχουμε σκύλο γνωρίζουμε πολύ καλά πως ανά πάσα στιγμή μπορεί να ζήσουμε μια νέα περιπέτεια μαζί του. Και φυσικά, θέλουμε να απαθανατίσουμε τις ξεχωριστές στιγμές μας δίπλα του.

Όμως, όποιος έχει προσπαθήσει να βγάλει μια καλή φωτογραφία με τον τετράποδο φίλο του γνωρίζει πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να παραμείνει ακίνητος ώστε να μας δώσει την “τέλεια λήψη”.

Τα καλά νέα είναι πως με λίγη εξάσκηση, υπομονή και θετική ενίσχυση, ο σκύλος σας μπορεί να μάθει να ποζάρει σαν επαγγελματίας. Ας δούμε πώς μπορείτε να τον προετοιμάσετε και ποιες τεχνικές να εφαρμόσετε ώστε να κάνετε τη φωτογράφιση μια διασκεδαστική εμπειρία και για τους δυο σας.

Δημιουργήστε το κατάλληλο περιβάλλον

Προτού ξεκινήσετε, είναι σημαντικό να επιλέξετε το σωστό μέρος για τις πρώτες φωτογραφίες. Ο σκύλος σας πρέπει να νιώθει ασφάλεια και άνεση, αλλιώς δύσκολα θα συνεργαστεί. Αρχίστε σε ένα γνώριμο χώρο, όπως σπίτι ή κάποιο πάρκο που επισκέπτεστε συχνά. Αποφύγετε τα έντονα φώτα και τους θορύβους και προτιμήστε κάποια ώρα που δεν θα υπάρχει έντονη κίνηση και φασαρία.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network