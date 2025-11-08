Τι συμβαίνει στο μυαλό του σκύλου σας όταν του μιλάτε σαν να ήταν μωρό
Αν μοιράζεστε τη ζωή σας με έναν σκύλο, ίσως έχετε πιάσει τον εαυτό σας να αλλάζει τρόπο ομιλίας όταν του απευθύνεστε.
Η φωνή σας γίνεται πιο τραγουδιστή, πιο ψιλή και ο ρυθμός της πιο αργός, καθώς οι λέξεις γεμίζουν με τρυφερότητα στη θέα του χνουδωτού σας φίλου. Αυτή η ιδιαίτερη μορφή επικοινωνίας, γνωστή ως dog directed speech, που χρησιμοποιείται συχνά ασυναίσθητα, έχει πολλές ομοιότητες με τον τρόπο που μιλάμε σε μωρά και μικρά παιδιά.
Η «μωρουδίστικη» ομιλία – αλλιώς baby talk – έχει διαπιστωθεί ότι βοηθάει τα βρέφη να εστιάζουν καλύτερα, να αναπτύσσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και να σχηματίζουν συναισθηματικούς δεσμούς. Τι συμβαίνει όμως όταν χρησιμοποιούμε τη… σκυλίσια εκδοχή της στα κατοικίδιά μας; Έχει όντως κάποια επίδραση στην αντίληψη και τη συμπεριφορά τους ή μήπως πρόκειται για μια ανθρώπινη συνήθεια χωρίς πραγματικό αντίκτυπο;
Τι λέει η επιστήμη
Πολλοί κηδεμόνες σκύλων έχουν παρατηρήσει εμπειρικά ότι τα κατοικίδιά τους αντιδρούν διαφορετικά όταν τους μιλούν με τρυφερό, παιχνιδιάρικο τόνο. Η επιστήμη φαίνεται να στηρίζει αυτήν την πεποίθηση, καθώς έρευνες δείχνουν ότι το dog directed speech επηρεάζει όντως τη συμπεριφορά και τον εγκέφαλο των σκύλων.
Μια μελέτη του 2018 διαπίστωσε ότι οι σκύλοι προτιμούν αυτόν τον μελωδικό, «αγαπησιάρικο» τρόπο ομιλίας όταν συνδυάζεται με περιεχόμενο που τους αφορά άμεσα, όπως λιχουδιές, βόλτες ή χάδια. Με άλλα λόγια, τους αρέσει όταν το σκυλίσιο baby talk συνοδεύεται από δραστηριότητες που τους ευχαριστούν και τους φέρνουν πιο κοντά μας.
