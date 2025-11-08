Οι λόγοι που σε κάποιες γάτες δεν αρέσει να βρέχονται
Είναι γνωστό πως η σχέση μιας γάτας με το νερό συνοψίζεται στο "μακριά κι αγαπημένοι". Γιατί οι γάτες όταν βρέχονται τινάζονται μέτρα μακριά;
Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που οι γάτες δεν θέλουν να βρέχονται και τινάζονται μέτρα μακριά. Είναι γνωστό πως η σχέση τους με το νερό συνοψίζεται στο “μακριά κι αγαπημένοι”.
Ενώ βλέπουμε πολλά βίντεο με σκύλους που κολυμπάνε, και πλατσουρίζουν σε νερά, με τις γάτες το κλίμα είναι εντελώς διαφορετικό. Η μόνη σχέση που έχουν είναι να πίνουν νερό ή να προσπαθούν να το πετάξουν έξω από το μπολ. Παίρνουμε λοιπόν ως δεδομένο την αντιπάθεια αυτή, αλλά σπάνια ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίες για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά της γάτας.
Οι ειδικοί στη συμπεριφορά της γάτας απαντούν πως δεν υπάρχει σίγουρη εξήγηση για το ποιος είναι ο λόγος που δεν αρέσει στις γάτες να βρέχονται. Υπάρχουν αρκετές πιθανές αιτίες, καμία όμως δεν αναιρεί την άλλη, άρα δεν υπάρχει ασφαλές συμπέρασμα. Μπορεί να είναι από το γεγονός ότι προέρχονται από χώρες χωρίς θάλασσα, ή ότι κάνουν μόνες τους μπάνιο και δεν χρειάζονται άλλη περιποίηση ή ότι κρυώνουν μετά την επαφή τους με το νερό. Ας δούμε αναλυτικά μία μία αυτές τις αιτίες, με την ελπίδα ότι θα κατανοήσουμε καλύτερα τον άγνωστο, αλλά γοητευτικό κόσμο των μικρών αυτών αιλουροειδών.
1. Η προέλευσή τους. Σε άρθρο που δημοσίευσε η Καναδική Κτηνιατρική Ένωση (CVMA), υποστηρίζεται η άποψη πως οι γάτες δεν θέλουν να βρέχονται, γιατί προέρχονται από αγριόγατες που ζούσαν στην Μέση Ανατολή όπου επικρατεί ξηρό κλίμα, αλλά και σε περιοχές με έρημο, οπότε, δεν είχαν επαφή με το υγρό στοιχείο. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση που κάνει ο Dr. John Bradshaw, καθηγητής στην Κτηνιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, οι γάτες δεν χρειάστηκε να μάθουν να κολυμπάνε. Οι περιοχές που ζούσαν δεν είχαν καν λίμνες, πόσο μάλλον θάλασσες, άρα το κολύμπι δεν τους χρησίμευσε ποτέ. Όσο εξελισσόταν το είδος, η έλλειψη εξοικείωσης με το νερό, τις έφερε στο σημείο να το αντιπαθούν, ακόμη και να το φοβούνται.
