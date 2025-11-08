Τα 6 πιο επικίνδυνα για τον σκύλο μας πράγματα που έχουμε σπίτι
Τα 6 πιο επικίνδυνα για τον σκύλο μας πράγματα που έχουμε σπίτι
Πόσες φορές δεν έχουμε δει τον σκύλο μας να μυρίζει κάτι επίμονα ή να το παίρνει στο στόμα του για να το δοκιμάσει;
Πόσες φορές δεν έχουμε δει τον σκύλο μας να μυρίζει κάτι επίμονα ή να το παίρνει στο στόμα του για να το δοκιμάσει; Οι σκύλοι είναι από τη φύση τους γεμάτοι περιέργεια και διάθεση να ανακαλύψουν τον κόσμο. Όμως, το σπίτι μας μπορεί να κρύβει κινδύνους που δεν φανταζόμαστε.
Όπως ακριβώς ένα μικρό παιδί, έτσι και ένα σκύλος χρειάζεται συνεχή προσοχή, αγάπη και «τα μάτια μας στραμμένα πάνω του» γιατί το κακό γίνεται σε μια στιγμή.
Ας δούμε λοιπόν 6 καθημερινά αντικείμενα μπορεί να απειλήσουν την υγεία – ακόμη και τη ζωή – του αγαπημένου μας τετράποδου φίλου.
1. Αντιψυκτικό αυτοκινήτου
Το αντιψυκτικό ή αιθυλενογλυκόλη είναι μια από τις πιο συχνές αιτίες δηλητηρίασης σε κατοικίδια. Χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα για να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του κινητήρα, ωστόσο για τους σκύλους είναι θανατηφόρο ακόμη και σε μικρές ποσότητες. Το πρόβλημα είναι πως έχει μια γλυκιά γεύση και οσμή που προσελκύει τα ζώα, με αποτέλεσμα πολλοί σκύλοι να το γλείφουν αν πέσει στο πάτωμα του γκαράζ ή στον δρόμο.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Όπως ακριβώς ένα μικρό παιδί, έτσι και ένα σκύλος χρειάζεται συνεχή προσοχή, αγάπη και «τα μάτια μας στραμμένα πάνω του» γιατί το κακό γίνεται σε μια στιγμή.
Ας δούμε λοιπόν 6 καθημερινά αντικείμενα μπορεί να απειλήσουν την υγεία – ακόμη και τη ζωή – του αγαπημένου μας τετράποδου φίλου.
1. Αντιψυκτικό αυτοκινήτου
Το αντιψυκτικό ή αιθυλενογλυκόλη είναι μια από τις πιο συχνές αιτίες δηλητηρίασης σε κατοικίδια. Χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα για να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του κινητήρα, ωστόσο για τους σκύλους είναι θανατηφόρο ακόμη και σε μικρές ποσότητες. Το πρόβλημα είναι πως έχει μια γλυκιά γεύση και οσμή που προσελκύει τα ζώα, με αποτέλεσμα πολλοί σκύλοι να το γλείφουν αν πέσει στο πάτωμα του γκαράζ ή στον δρόμο.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα