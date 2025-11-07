Ρυγχοκαρχαρίας και όχι λευκός καρχαρίας ήταν το ψάρι που εντοπίστηκε στην Κάρπαθο
Μπορεί η είδηση για έναν λευκό καρχαρία να έγινε viral, όμως η αλήθεια είναι διαφορετική.
Από χτες το πρωί βλέπαμε και ακούγαμε πως εντοπίστηκε λευκός καρχαρίας στην Κάρπαθο από έναν ψαρά. Σήμερα μίλησαν οι επιστήμονες και έβαλαν τα πράγματα στη θέση τους.
