Ρυγχοκαρχαρίας και όχι λευκός καρχαρίας ήταν το ψάρι που εντοπίστηκε στην Κάρπαθο
Μπορεί η είδηση για έναν λευκό καρχαρία να έγινε viral, όμως η αλήθεια είναι διαφορετική.

Από χτες το πρωί βλέπαμε και ακούγαμε πως εντοπίστηκε λευκός καρχαρίας στην Κάρπαθο από έναν ψαρά. Σήμερα μίλησαν οι επιστήμονες και έβαλαν τα πράγματα στη θέση τους.

