Μπορεί η γάτα σας να μένει σε ένα μόνο δωμάτιο όταν λείπετε; Τι να προσέξετε
Μπορεί η γάτα σας να μένει σε ένα μόνο δωμάτιο όταν λείπετε; Τι να προσέξετε
Το ένα δωμάτιο δεν σημαίνει απομόνωση ή τιμωρία. Αρκεί όμως να πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα.
Η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη υποχρεώσεις, γι' αυτό αναγκαζόμαστε να λείπουμε πολλές ώρες από το σπίτι.
Δυστυχώς, αυτό είναι κάτι που δημιουργεί πολλές τύψεις σε όλους τους κηδεμόνες κατοικιδίων, και ειδικά σε αυτούς που έχουν γάτες. Γιατί, για να λέμε και την αλήθεια οι δεσποζόμενες γάτες μπορεί να μην είναι τόσο ευνοημένες σε σχέση με τους δεσποζόμενους σκύλους, καθώς δεν πρόκειται να βγουν την καθιερωμένη τους βόλτα για να γνωρίσουν και να "μυρίσουν" τον κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Δυστυχώς, αυτό είναι κάτι που δημιουργεί πολλές τύψεις σε όλους τους κηδεμόνες κατοικιδίων, και ειδικά σε αυτούς που έχουν γάτες. Γιατί, για να λέμε και την αλήθεια οι δεσποζόμενες γάτες μπορεί να μην είναι τόσο ευνοημένες σε σχέση με τους δεσποζόμενους σκύλους, καθώς δεν πρόκειται να βγουν την καθιερωμένη τους βόλτα για να γνωρίσουν και να "μυρίσουν" τον κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα