Τι εκφράζει και σε τι είναι χρήσιμη η ουρά του σκύλου
Οι περισσότεροι συνδέουμε την ουρά του σκύλου με κάτι χαρούμενο που του συμβαίνει. Στην πραγματικότητα εκφράζει περισσότερα.
Αρχικά, θα πρέπει να γνωρίζουμε πως η ουρά είναι η προέκταση της σπονδυλικής στήλης του σκύλου. Αποτελείται από μυς και νεύρα που συντονίζουν την κίνηση στο πίσω μέρος του σώματος. Εκτός από τη χαρά, είναι πολλά άλλα πράγματα που εκφράζει και τα οποία δεν έχουν απαραίτητα σχέση τόσο με εμάς, αλλά και με το περιβάλλον του. Σε αυτό εντάσσονται άλλα ζώα, άνθρωποι, ερεθίσματα, αλλά και ο χώρος που ζει και κινείται.
Πιο συγκεκριμένα η ουρά είναι χρήσιμη στον σκύλο για τις παρακάτω λειτουργίες:
Τον βοηθάει στην κίνηση: Ως άλλη πυξίδα ή ως πηδάλιο, η ουρά βοηθάει τον σκύλο στην πλοήγηση, κάνοντας την κίνηση πιο αρμονική. Όταν περπατάει, το σώμα του ισορροπεί με την ύπαρξη της ουράς.
